POL-WHV: Pressemeldung der Polizei Wilhelmshaven 29.05.2023

Wilhelmshaven (ots) - Diebstahl Varel - Am Freitagmorgen wurde in einem Einzelhandelsgeschäft an der Mühlenstraße einer 95-jährigen Kundin aus Varel das Portemonnaie aus ihrer am Einkaufswagen hängenden Handtasche entwendet. Der oder die Täter erlangten unter anderem Bargeld. In diesem Zusammenhang warnt die Polizei eindringlich davor, Geldbörsen oder Wertgegenstände ungesichert in Taschen mitzuführen oder in ...

