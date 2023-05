POL-WHV: Pressemeldung des PK Varel vom 29.05.2023

Wilhelmshaven (ots) - Einbrüche In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen in verschiedene Objekte. So wurde in der Zeit von Freitag auf Samstag im Banter Weg in einen Verkaufsraum eines Möbelhauses für Bedürftige eingebrochen und Bargeld entwendet. Am Freitagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wurde in einen Kiosk in der Peterstraße eingebrochen. Es wurden einige Waren entwendet. Ein zweiter Kiosk ...

