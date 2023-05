Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei WHV 26.05.-28.05.2023

Wilhelmshaven (ots)

Einbrüche In den vergangenen Tagen kam es im Stadtgebiet zu mehreren Einbrüchen in verschiedene Objekte. So wurde in der Zeit von Freitag auf Samstag im Banter Weg in einen Verkaufsraum eines Möbelhauses für Bedürftige eingebrochen und Bargeld entwendet. Am Freitagmorgen, gegen 04:00 Uhr, wurde in einen Kiosk in der Peterstraße eingebrochen. Es wurden einige Waren entwendet. Ein zweiter Kiosk in der Werftstraße wurde am Sonntagmorgen, gegen 04:50 Uhr, angegangen. Dort blieb es beim Einbruchsversuch. In der Rheinstraße brachen am Sonntagmorgen, gegen 04:20 Uhr, zwei männliche Täter eine Wohnung auf, die als Zugangsraum für einen Kiosk dient. Dort wurden Waren entwendet. Die Täter flüchteten. Im Bereich der Schleuseninsel (Südstrand) wurde in der Zeit von Donnerstag bis Samstag in eine Gartenlaube eingebrochen. Hier wurden u.a. alkoholische Getränke entwendet. Körperverletzung Im Bereich des Busbahnhofes kam es am Samstagabend zu einem Angriff von fünf männlichen Jugendlichen/Kinder auf einen 19-jährigen Heranwachsenden. Nachdem sie ihn vergeblich nach einer Zigarette gefragt hatten, schlugen sie auf ihn ein. Er wurde dabei leicht verletzt und zur Kontrolle dem Krankenhaus zugeführt. Ein Kind aus dem Täterkreis konnte im Zuge der polizeilichen Fahndung angetroffen werden. Weitere Täter wurden namentlich ermittelt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell