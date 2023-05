Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: LKW mit 12.000 Liter Bier verunfallt in Straßengraben

Bild-Infos

Download

Jever (ots)

Wie bereits berichtet ist am gestrigen Donnerstag, gegen 14 Uhr ein LKW aus ungeklärter Ursache in die Berme im Bereich Bohneterei gekommen und dort in den Graben gerutscht. Im Zuge der Bergungsarbeiten wurde die L 812 in diesem Bereich ab 18 Uhr voll gesperrt, sodass es zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam.

Bis 2 Uhr dauerten die Arbeiten an, da 1.200 Kisten, die 24.000 Flaschen Bier enthielten, händisch umgeladen werden mussten, damit sie zunächst eingelagert werden konnten. Der 36-jährige Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt Wie viele Flaschen den Unfall unbeschadet überstanden haben, kann nicht gesagt werden.

Aktuell ist neben einigen Fahrzeugteilen, die im Laufe des Tages geborgen werden sollen, ein latenter Biergeruch wahrnehmbar. Weitere Verkehrsbeeinträchtigungen sind durch den Unfall nicht zu erwarten.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell