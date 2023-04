Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Ergänzungsmeldung zu Verkehrsunfall mit einem Rind auf der Bundesstraße 94

Greiz (ots)

Greiz: Am 22.04.2023, gegen 03:20 Uhr, ereignete sich ein Verkehrsunfall mit einem Hochlandrind auf der Bundesstraße 94 (Siehe Pressemeldung vom 23.04.2023). Da das Tier den Unfall nicht überlebte sollte es am nächsten Tag entsorgt werden. Dabei wurde festgestellt, dass bislang unbekannte Täter den Kadaver entwendeten. Hinweise zu ihnen oder dem Verbleib des Rindes werden an die Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210, erbeten.

Pressemedlugn vom 23.04.2023

LPI-G: Verkehrsunfall mit einer Kuh auf der B94

Gera Am frühen Samstag Morgen, den 22.04.2023, gegen 03:20 Uhr, kam es auf der B94 zwischen den Orten Zeulenroda-Triebes und Neuärgerniß zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Rind, welches auf der Straße stand. Der Fahrer des PKW bemerkte das Tier zu spät und konnte einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Der Mann wurde durch den Aufprall verletzt, erlitt einen Schock und musste ärztlich behandelt werden. Da die Kuh, welche vor Ort verendete, keine Ohrmarken trug, konnte das Tier nicht zugeordnet werden. Das Veterinäramt wurde ebenfalls über den Unfall in Kenntnis gesetzt und machte sich vor Ort selbst ein Bild von der Situation. Bei Hinweisen über die Herkunft des Rindes wird gebeten, diese der Polizeiinspektion Greiz, Tel.: 03661 6210 mitzuteilen.

