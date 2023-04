LPI-G: Totalschaden nach Unfall

Altenburg (ots) - Altenburg. Eine BMW-Fahrerin (46) befuhr am Dienstag, den 25.04.2023, gegen 07:30 Uhr die Crimmitschauer Straße. An einem Fußgängerüberweg musste sie verkehrsbedingt bremsen. Ein nachfolgender 15-jähriger Kleinkraftradfahrer bemerkte die Situation zu spät und fuhr auf den BMW auf. Hierdurch kam er zu Fall und verletzte sich leicht. Eine ärztliche Behandlung war vor Ort nicht notwendig. An beiden ...

