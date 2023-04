LPI-G: Feuer in Absauganlage

Gera (ots) - Gera: Den Diebstahl ihres Kinderwagens meldete eine 36-jährige Frau am gestrigen Tag (25.04.2023) der Geraer Polizei. Demnach verschafften sich die Diebe offenbar Zugang zum Keller des Mehrfamilienhauses in der Auerbachstraße und stahlen den Kinderwagen. Die Tatzeit beläuft sich auf den Zeitraum vom 24.04.2023 zum 25.04.2023. Die Geraer Polizei ermittelt zum Geschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829-0 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: ...

