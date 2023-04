LPI-G: Kinderwagen gestohlen

Gera (ots) - Gera: Unbekannte gelangten in der Zeit vom 23.04.2023 zum 24.04.2023 unberechtigt in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Otto-Rothe-Straße. Bei drei Kellerverschlägen brachen sie schließlich die Türen auf, stahlen letztlich jedoch nichts. Die Geraer Polizei ermittelt zum Tatgeschehen und nimmt Zeugenhinweise unter der Tel. 0365 / 829 - 0 entgegen. (RK) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 ...

