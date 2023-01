Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Sonsbeck Labbeck - Brand an Doppelhaushälfte - 54-jährige Bewohnerin leicht verletzt

Sonsbeck (ots)

Am 01.01.2023 gegen 01:00 Uhr gerieft, aus bislang unbekannter Ursache, das Vordach einer Doppelhaushälfte am Birkenweg in Sonsbeck Labbeck in Brand. Eine Mülltonne vor Haus war in Brand geraten. Das Feuer griff auf das Vordach über. Die 54-jährige Bewohnerin und ihr 58-jähriger Ehemann konnten das Haus verlassen. Da die Frau zuvor längerer Zeit dem Rauch ausgesetzt war, wurde sie mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein örtliches Krankenhaus verbracht.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder etwas verdächtiges beobachtet haben.

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Kamp-Lintfort, Tel.: 02842 / 934-0.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell