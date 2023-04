LPI-G: Kellereinbruch ohne Beute

Greiz (ots) - Zeulenroda-Triebes: Dass sich Diebe in seinem Garten aufgehalten haben, meldete am gestrigen Tag (24.04.2023) ein 72-jähriger Gartennutzer der Greizer Polizei. Demnach verschafften sich die Täter in der Zeit vom 15.04.2023 zum 22.04.2023 Zutritt zum Garten des Geschädigten in der Goethestraße. Dort stahlen sie schließlich eine grüne Schubkarre mit orangefarbenen Griffen und entkamen damit unerkannt. Die Greizer Polizei nahm folglich die Ermittlungen auf ...

