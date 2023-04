LPI-G: Große Mengen Elektrokabel entwendet

Altenburg (ots) - Meuselwitz. Die Altenburger Polizei sowie die Kriminalpolizei kamen gestern (25.04.2023) am Lehrbetrieb zum Einsatz. Es brannte dort die Absauganlage eines Betriebs. Die eingesetzte Feuerwehr brachte den Brand schnell unter Kontrolle, es entstand dennoch erheblicher Sachschaden. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. (TL) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gera Pressestelle Telefon: 0365 829 1503 / -1504 E-Mail: ...

