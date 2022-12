LPI-J: Graffiti

Weimar (ots) - Unbekannte Täter versuchten sich in der Zeit vom 16.12.2022, 17:15 Uhr bis zum 19.12.2022, 06:45 Uhr Zugang zu den Räumlichkeiten einer Zeit- arbeitsfirma in der Heinrich-Heine-Straße zu verschaffen. Die Eingangstür zu den Büroräumen hielt allerdings den Versuchen der Einbrecher stand. An der Tür entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.000 Euro. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: 03643 ...

