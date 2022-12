LPI-J: In parkenden Pkw gerutscht

Weimar (ots) - Der Fahrer eines Pkw Fiat befuhr am 19.12.2022 gegen 01:45 Uhr die B 7 aus Richtung Erfurt kommend in Richtung Weimar. Ca. 500 Meter vor dem Ortseingang Nohra lief plötzlich ein Wildschwein über die Fahr- bahn. Trotz Gefahrenbremsung konnte der Fahrer eine Kollision nicht verhindern. Am Pkw entstand Sachschaden, das Tier verendete an der Unfallstelle. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion Weimar Telefon: ...

