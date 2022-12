LPI-J: Winterglatt

Weimar (ots) - Ein Pkw stand ordnungsgemäß geparkt am Fahrbahnrand in der Falk- straße. Der Fahrer vorbeifahrende Fahrer eines VW Golf kam aufgrund der winterglatten Fahrbahn ins Rutschen und streifte dabei das parkende Fahrzeug. Dabei entstand am Fahrzeug des Verursachers ein Schaden von ca. 1.000 Euro, am parkenden Pkw ein Schaden von ca. 500 Euro. Personen wurden nicht verletzt. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Jena Polizeiinspektion ...

mehr