Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Raub an der Nordseepassage

Wilhelmshaven (ots)

Am 24.05.2023, gegen 20 Uhr ereignete sich ein Raub vor der Nordseepassage in Wilhelmshaven. Der Polizei wurde gemeldet, dass zwei Jugendliche vorbeilaufende Passanten verbal beschimpfen und diese körperlich bedrängen. In der Folge wurde ein 25-jähriges Opfer von dem zu der Zeit unbekannten Tätern auf den Boden gedrückt und versucht, ihm seinen Rucksack zu entreißen. Durch das schnelle Einschreiten des Sicherheitsdienstes konnte die Tat unterbunden werden, die beiden Täter konnten flüchten. Während der Sachverhaltsaufnahme durch die Polizei Wilhelmshaven kam es unmittelbarer Tatortnähe zu Streitigkeiten, die polizeilich geschlichtet werden mussten. Hier tat sich ein 36-jähriger Wilhelmshavener hervor, welcher einem ausgesprochenen Platzverweis nicht Folge leistete und sich gegen die Maßnahmen der Polizei wehrte, in dem er um sich trat. Er wurde dem Polizeigewahrsam zugeführt und eine Anzeige wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte geschrieben. Bei ihm wurde ein Atemalkoholwert von 1,43 Promille festgestellt. Aufgrund der zuvor erlangten Täterbeschreibung konnte festgestellt werden, dass sich an den Streitigkeiten auch die beiden Täter des Raubes beteiligten. Der 14- und der 15-jährige Wilhelmshavener wurden ebenfalls vorläufig zur Dienststelle verbracht. Die drei Personen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell