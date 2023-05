Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Ladendieb bei der Tat beobachtet

Wilhelmshaven (ots)

Am 25.05.2023 gegen 12:00 Uhr ereignete sich in der Mitscherlichstraße in Wilhelmshaven einen Ladendiebstahl.

Ein 33-jähriger Wilhelmshavener passierte den Kassenbereich des dortigen Supermarktes und bezahlte hierbei augenscheinlich seine Waren. Unmittelbar nachdem er das Geschäft verlassen hatte, räumte der Käufer einige Waren aus seinem Rucksack, die er zuvor nicht bezahlt hatte.

Der aufmerksame Mitarbeiter beobachtete das Geschehen und sprach den Dieb an, der die Flucht ergriff.

Im Rahmen der Ermittlungen konnte der Beschuldigte ausfindig gemacht werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Diebstahl.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell