POL-WHV: Bergungsarbeiten auf der U10

Wilhelmshaven (ots) - Am 24.05.2023, gegen 20 Uhr ereignete sich ein Raub vor der Nordseepassage in Wilhelmshaven. Der Polizei wurde gemeldet, dass zwei Jugendliche vorbeilaufende Passanten verbal beschimpfen und diese körperlich bedrängen. In der Folge wurde ein 25-jähriges Opfer von dem zu der Zeit unbekannten Tätern auf den Boden gedrückt und versucht, ihm seinen Rucksack zu entreißen. Durch das schnelle ...

