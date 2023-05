Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Trunkenheitsfahrt in Bockhorn

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag gegen 21.45 Uhr wurde in der Einmündung Uhlhornstraße/Schulstraße ein auf der Fahrbahn stehender PKW festgestellt, in dem eine zunächst nicht ansprechbare 38-Jährige aus Bockhorn angetroffen wurde. Bei der Sachverhaltsaufnahme wurde festgestellt, dass diese stark alkoholisiert war und offensichtlich zuvor ihren PKW geführt hatte. Ihr wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen; der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zur Bergung der Verletzten aus dem Fahrzeug wurde die nahgelegene FFW Bockhorn verständigt, die sich noch zum Übungsabend im Gebäude befand.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell