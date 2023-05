Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Auffahrunfall führt zu leicht verletzter Beifahrerin.

Lippe (ots)

Auf der Rintelner Straße in Höhe der Siechenstraße ereignete sich am Donnerstagmittag (11.05.2023) ein Verkehrsunfall, bei dem ein LKW-Fahrer auf einen BMW auffuhr. Der 37-jährige LKW-Fahrer aus Bad Nenndorf (Niedersachsen) und ein 64-jähriger BMW-Fahrer aus Lemgo fuhren gegen 13:10 Uhr in Richtung Leopoldstraße. Auf Höhe einer Überquerungshilfe für Fußgänger bremste der Lemgoer, um zwei Radfahrer die Straße passieren zu lassen. Dies bemerkte der Brummi-Fahrer zu spät und fuhr auf den vor ihm stoppenden BMW auf. Dabei wurde die 62-jährige Beifahrerin im Auto leicht verletzt. Ein Rettungsdienst brachte sie in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen wurde ein Schaden von circa 9.000 Euro angerichtet.

