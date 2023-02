Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Einbruch in der Lindelbrunnstraße

Vorderweidenthal, Lindelbrunnstraße (ots)

Am frühen Morgen des 25.02.2023 wurden Anwohner gegen 04.15 Uhr, durch laute Geräusche wach und vermuteten einen Einbruch in das gegenüberliegende Haus. Zusätzlich vernahmen sie Stimmgeräusche. Durch die Polizei wurde wenig später das Objekt durchsucht. Die Einbrecher konnten jedoch nicht mehr festgestellt werden. Ob etwas entwendet wurde steht derzeit noch nicht fest. Ein Anwohner will in Zusammenhang mit dem Einbruch eine "stämmige Person" mit Skateboard beobachtet haben.

Tatrelevante Hinweise, insbesondere auf die stämmige Person mit Skateboard, nimmt die Polizei Bad Bergzabern unter 06343-9334-0 oder pibadbergzabern@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell