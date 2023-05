Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Auf BMW aufgefahren.

Lippe (ots)

In der Klingenbergstraße kam es am Donnerstagnachmittag (11.05.2023) zu einem Auffahrunfall. Ein 62-Jähriger aus Detmold fuhr gegen 14:30 Uhr mit seinem Audi in Richtung Bielefelder Straße. Als ein 37-jähriger BMW-Fahrer aus Detmold vor ihm bremsen musste, bemerkte er dies zu spät und fuhr diesem hinten auf. Durch den Zusammenstoß wurde der 37-Jährige leicht verletzt. Ein Rettungswagen wurde vor Ort nicht benötigt. An den beiden Autos entstand Sachschaden in Höhe von etwa 30.000 Euro.

