POL-UN: Schwerte - zwei Wohnungseinbrüche - in einem Fall wurde Bargeld erbeutet

Schwerte (ots) - Unbekannte Täter entwendeten in der Nacht zu Mittwoch (01.02.2023) einen in einer Einfahrt In der Budelle abgestellten schwarzen Audi A 6 Avant. Nach bisherigen Ermittlungen wurde der PKW gegen 2.20 Uhr aus der Hauseinfahrt entfernt. Er war zum Tatzeitpunkt mit den amtlichen Kennzeichen UN-MM 1175 versehen. Wer kann Angaben zum Diebstahl oder Verbleib des Fahrzeugs machen? Hinweise bitte an die Polizei ...

mehr