Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen/Leopoldshöhe. Schockanrufe von Betrügern bleiben erfolglos.

Lippe (ots)

Am Donnerstag (11.05.2023) versuchten wieder einmal Telefonbetrüger ihr Glück bei Bürgerinnen und Bürgern aus Bad Salzuflen und Leopoldshöhe. Sie gaben sich am Telefon als Tochter der Angerufenen aus und behaupteten sie hätten einen schlimmen Unfall verursacht, bei dem jemand gestorben sei. Um nun einer Freiheitsstrafe zu entgehen, müsse nun eine Kaution an die Polizei gezahlt werden. Die Betrüger forderten Geld von den Personen am Telefon, die den Betrugsversuch glücklicherweise allesamt erkannten und richtig reagierten, in dem sie den Hörer einfach auflegten.

Die Polizei Lippe warnt: Geben Sie am Telefon keine Auskunft zu finanziellen Verhältnissen und übergeben Sie niemals Geld- oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen. Benachrichtigen Sie die Polizei unter der selbst gewählten Rufnummer 110 oder wenden Sie sich telefonisch an die örtliche Polizeiwache.

Weitere Hinweise, wie Sie sich vor einem Betrug schützen können, gibt es auf unserer Internetseite: https://lippe.polizei.nrw/artikel/vorsicht-vor-aktuellen-betrugsmaschen

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell