POL-LIP: Dörentrup-Humfeld. Rüttelplatte und Werkzeug aus Lagerraum gestohlen.

Lippe (ots) - Am Mittwochabend (10.05.2023, 18:53 Uhr) kam es zu einem Akku-Brand in einem Wohn-/Geschäftshaus in der Paulinenstraße. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand kein Gebäudeschaden. Der Brand wurde vermutlich durch den Akku eines im Keller abgestellten Pedelecs verursacht, aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Die genaue ...

mehr