POL-LIP: Detmold. Akku-Brand führt zu Rauchvergiftungen.

Am Mittwochabend (10.05.2023, 18:53 Uhr) kam es zu einem Akku-Brand in einem Wohn-/Geschäftshaus in der Paulinenstraße. Zwei Personen wurden mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus eingeliefert. Es entstand kein Gebäudeschaden. Der Brand wurde vermutlich durch den Akku eines im Keller abgestellten Pedelecs verursacht, aktuell geht die Polizei von einem technischen Defekt aus. Die genaue Ursache des Feuers wird derzeit untersucht. Hinweise auf eine Straftat liegen nicht vor. Die beiden Wohneinheiten waren nach ausreichender Belüftung durch die Feuerwehr wieder bewohnbar. Zwei angrenzende Nachbargebäude wurden für die Dauer des Einsatzes vorsorglich teilweise evakuiert und die Paulinenstraße gesperrt.

