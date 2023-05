Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Alkoholisierter Pedelec-Fahrer verursacht Unfall und wird verletzt.

Lippe (ots)

Am Mittwochnachmittag (10.05.2023) fuhr gegen 16:20 Uhr ein 41-jähriger Detmolder stark alkoholisiert mit seinem Pedelec entgegen der vorgesehenen Fahrtrichtung auf einem Radweg. An der Einmündung Wittekindstraße/Arminstraße übersah er dabei einen 61-jährigen Detmolder, der mit seinem PKW Nissan X Trail nach rechts auf die Wittekindstraße abbiegen wollte, und prallte in die Seite des stehenden Fahrzeugs. Der Radfahrer wurde schwer verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Ein Atemalkoholtest ergab bei dem Radfahrer einen Alkoholwert von über zwei Promille. Es wurde eine Blutprobe entnommen und ein Verfahren wegen Straßenverkehrsgefährdung eingeleitet.

