Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo - Voßheide. Schwerer Verkehrsunfall auf der B 66: Opel fährt ungebremst auf Kia auf.

Lippe (ots)

Am Dienstagvormittag (09.05.2023) ereignete sich auf der Südumgehung (B 66) zwischen der Einmündung der B 238 und der Anschlussstelle Wahmbecker Heide ein schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten. Gegen 11:25 Uhr überholte ein 59-jähriger Fahrer eines Opel Astra mit vermutlich überhöhter Geschwindigkeit in Fahrtrichtung Blomberg einen LKW. Der Lemgoer scherte bei dem Überholmanöver direkt vor einem Kia Karenz ein, den er dabei übersah. Der Opel fuhr dem mit fünf Personen besetzten Kia ungebremst auf. Der Fahrer des Kias, ein 37-jähriger Lemgoer, blieb unverletzt. Eine 22-jährige Beifahrerin und eine 73-jährige Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ein 7-jähriges und ein 4 Monate altes Kind wurden schwer verletzt. Alle Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der Gesamtschaden an den Fahrzeugen beläuft sich auf circa 8000 Euro. Die Südumgehung war für die Dauer von zwei Stunden während der Unfallaufnahme in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt. Opel und Kia mussten durch einen Abschleppdienst abgeschleppt werden. Falls Sie Zeuge des Verkehrsunfalls geworden sind, melden Sie sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 05231 6090.

