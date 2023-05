Polizei Lippe

POL-LIP: Extertal - Silixen. Motorradfahrerin durch Unfall schwer verletzt.

Lippe (ots)

Am Dienstagmorgen (09.05.2023) gegen 6:30 Uhr ereignete sich auf der Heidelbecker Straße in Höhe Schneiderberg ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Ford Transit und einem Motorrad (Kawasaki Ninja). Der 44-jährige Autofahrer aus dem Extertal war in Fahrtrichtung Heidelbeck unterwegs und beabsichtigte an der Einmündung Schneiderberg nach links abzubiegen. Hierbei kam es zur Kollision mit der 48-jährigen Motorradfahrerin, ebenfalls aus Extertal, die in dieselbe Richtung gefahren war und links am Ford vorbeifahren wollte. Die Frau wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht, während der Mann unverletzt blieb. Das Motorrad war im Anschluss nicht mehr fahrbereit. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt.

