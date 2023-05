POL-LIP: Detmold - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Lippe (ots) - Unbekannte Täter haben am Wochenende versucht in einen Bauwagen auf einer Baustelle in der Straße "Grasweg" einzubrechen. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen Samstagvormittag (06.05.2023 - 10:00 Uhr) und Montagmorgen (08.05.2023 - 6:20 Uhr). Die Täter scheiterten beim Versuch, die Zugangstür aufzubrechen und konnten nicht in den Bauwagen eindringen, so dass nichts entwendet wurde. Zeugen, die in ...

