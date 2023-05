Polizei Lippe

POL-LIP: Lage - Ehrentrup. Einbruchsversuch auf Baustelle.

Lippe (ots)

Unbekannte Täter haben am Wochenende versucht in einen Bauwagen auf einer Baustelle in der Straße "Grasweg" einzubrechen. Der Einbruchsversuch ereignete sich zwischen Samstagvormittag (06.05.2023 - 10:00 Uhr) und Montagmorgen (08.05.2023 - 6:20 Uhr). Die Täter scheiterten beim Versuch, die Zugangstür aufzubrechen und konnten nicht in den Bauwagen eindringen, so dass nichts entwendet wurde. Zeugen, die in diesem Zeitraum Verdächtiges festgestellt haben, werden gebeten sich beim Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 zu melden.

