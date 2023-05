POL-LIP: Detmold - Pivitsheide. Exhibitionistische Handlung am Meschesee - Polizei sucht nach weiteren Zeugen.

Lippe (ots) - Ein 55-jähriger Kradfahrer verlor am Sonntagmittag (07.05.2023) gegen 14:10 Uhr auf der Heidelbecker Straße in Fahrtrichtung Extertal-Silixen in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Kawasaki Ninja. Er stürzte ohne Fremdeinwirkung. Der Motorradfahrer aus Bielefeld wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Das Krad musste abgeschleppt ...

