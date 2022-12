Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (533/2022) Unbekannter weißer Transporter verursacht Unfall auf A 7 - BMW prallt nach Ausweichmanöver gegen Streufahrzeug und brennt anschließend komplett aus

Göttingen (ots)

Autobahn 7 zwischen den Anschlussstellen (AS) Nörten -Hardenberg und Göttingen-Nord in Fahrtrichtung Kassel Donnerstag, 8. Dezember 2022, gegen 22.35 Uhr

BOVENDEN (jk) - Ein unbekannter weißer Transporter hat am Donnerstagabend (08.12.22) auf der A 7 in Fahrtrichtung Kassel einen Verkehrsunfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Im Zusammenhang mit dem Geschehen musste die Autobahn zwischen den AS Nörten-Hardenberg und Göttingen-Nord bis gegen 00.15 Uhr wegen eines in Brand geratenen PKW voll gesperrt werden (siehe auch https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5390349 und https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/119508/5390354). Ein Mensch wurde leicht verletzt, es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von etwa 60.000 Euro.

Ersten Ermittlungen der Autobahnpolizei Göttingen zufolge, wechselte der unbekannte Transporter gegen 22.35 Uhr vermutlich schlagartig unmittelbar vor einem von hinten herannahenden BMW von der mittleren Spur auf den linken Überholfahrstreifen.

Um eine Kollision zu vermeiden, leitete der 28-Jahre alte BMW-Fahrer nach derzeitigen Informationen sofort eine Vollbremsung ein und wich nach rechts aus. Hierbei geriet sein Fahrzeug ins Schleudern und prallte gegen ein auf dem Hauptfahrstreifen fahrendes Streufahrzeug. Dessen 47 Jahre alter Fahrer erlitt bei der Kollision leichte Verletzungen. Eine sofortige Behandlung im Krankenhaus war aber nicht erforderlich.

Unmittelbar nach Stillstand beider Fahrzeuge fing der BMW plötzlich Feuer und brannte komplett aus. Der 28-jährige Fahrer konnte sich rechtzeitig in Sicherheit bringen. Er blieb unverletzt.

Für die umfangreichen Reinigungs- und Bergungsarbeiten musste die Richtungsfahrbahn Kassel bis kurz nach Mitternacht komplett gesperrt werden. Anschließend lief der Verkehr in Richtung Süden auf einem Fahrstreifen an der Unfallstelle vorbei. Die FFW Bovenden war mit 24 Kräften im Einsatz.

Informationen zum mutmaßlichen Unfallverursacher liegen bislang nicht vor. Sachdienliche Hinweise nehmen die Autobahnpolizei Göttingen, Telefon 0551/491-6515, oder die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2215 entgegen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell