Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (532/2022) Polizei Göttingen registriert aktuelle Häufung von Taschendiebstählen an Bushaltestellen und in Bussen - Präventioner Marko Otte klärt auf und gibt Tipps

Bild-Infos

Download

Göttingen (ots)

GÖTTINGEN (mo) - Leider kommt es erfahrungsgemäß in der Vorweihnachtszeit, gerade auf Weihnachtsmärkten und Plätzen mit großem Gedränge, vermehrt zu Taschendiebstählen. Gleiches gilt auch für Busse und deren Haltestellen. Opfer sind oftmals ältere Menschen, aber auch jüngere Menschen können betroffen sein.

Auch in der unmittelbaren Innenstadt von Göttingen registrierte die Polizei jüngst eine spürbare Zunahme derartiger Taten. Die aktuelle Entwicklung nimmt Marko Otte, Beauftragter für Kriminalprävention der Polizeiinspektion Göttingen, zum Anlass, sich mit den nachfolgenden Präventionstipps an die Besucherinnen und Besucher der Innenstädte in Stadt und Landkreis zu wenden.

Wie gehen die Diebe vor und wie kann man sich schützen? Marko Otte klärt auf und rät:

Die Täter schlagen in der Regel nicht alleine zu. Häufig gehen drei Täter so vor, dass der erste Täter das Opfer ablenkt, etwa in Form eines Gespräches oder durch Anrempeln. Ein Komplize greift in die Tasche des Opfers und übergibt das Diebesgut an einen dritten Mittäter, der unerkannt in der Menge verschwindet.

Um sich hiervor zu schützen oder die Gefahr zu minimieren, gibt es einige Tipps die beachtet werden sollten:

- Seien Sie vorsichtig im Gedränge - z.B. insbesondere an Bushaltestellen! - Tragen Sie Taschen diagonal am Körper, die Öffnung zum Körper! - Verstauen Sie die Geldbörse in einer verschließbaren Tasche, z.B. in der Innentasche! - Lassen Sie Ihre Tasche nicht unbeaufsichtigt. Auch nicht im Rollator oder Einkaufswagen! - Führen Sie keine unnötig großen Bargeldbeträge mit! - Achten Sie auf verdächtige Personen - etwa beim Geldabheben am Geldausgabeautomaten! Bitten Sie resolut um Diskretion! - Vermeiden Sie Anreize - etwa das gut sichtbare Handy oder Portmonee in der Gesäßtasche! - Leisten Sie keinen Widerstand! Sie riskieren dann vielleicht verletzt zu werden! - Seien Sie resolut und aufmerksam. Das hat nichts mit Unhöflichkeit zu tun! - Melden Sie verdächtige Personen der Polizei über den Notruf 110!

Und unternehmen Sie Ihre Ausflüge doch einfach nicht allein, sondern mit mehreren Personen. So können Sie aufeinander achten und nette Stunden in Gemeinschaft verbringen.

Ein Tipp am Rande:

Wenn Sie immer einige Münzen in Ihrer Jackentasche aufbewahren, können Sie jederzeit eine der Münzen spenden, ohne dass weitere Personen sehen, wo Sie Ihr Portmonee aufbewahren und was sich darin befindet!

Sollten Sie tatsächlich Opfer eines Diebstahls werden, lassen Sie Ihre Debitkarten, EC-Karten, Scheckkarten, etc. über die bundesweite Telefonnummer 116 116 umgehend sperren!

Weitere Tipps und Informationen erhalten Sie bei Ihrer Polizei!

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell