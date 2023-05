Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. Pedelec-Fahrer stürzt.

Lippe (ots)

Ein 72-jähriger Pedelec-Fahrer wurde Montagabend (08.05.2023) gegen 18:30 Uhr in der Grevenmarschstraße leicht am Kopf verletzt, als er von der Fahrbahn auf den Gehweg wechseln wollte. Der Lemgoer fuhr in Richtung Liemerweg und stürzte, nachdem er an der Gehwegkante hängen blieb. Rettungskräfte brachten den Verunfallten in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand leichter Sachschaden.

