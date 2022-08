POL-VDMZ: Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Person auf der A63 - zeitweise Vollsperrung der Autobahn

Alzey (ots) - Am 05.08.2022 zwischen 13:00 und 14:00 Uhr meldete ein Zeuge einen jungen Mann, der auf der A63 am Autobahnkreuz Alzey in Fahrtrichtung Mainz andere Verkehrsteilnehmer anhalten würde. Ihm habe er erzählt, dass er Geld zum Tanken bräuchte, um seine kranke Mutter zu besuchen. Da es sich hierbei um eine bekannte Betrugsmasche handelt, wurde nach der Person gefahndet und diese letztendlich an der AS ...

