POL-LIP: Detmold. Kollision zwischen LKW und Renault Twingo.

Am Dienstagmittag (10.05.2023) gegen 12:15 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Remmighauser Straße/Bad Meinberger Straße ein Verkehrsunfall zwischen einem LKW (DaimlerChrysler) und einem Renault Twingo. Der 66-jährige LKW-Fahrer aus Minden fuhr vermutlich bei Rotlicht in den Kreuzungsbereich ein und kollidierte mit dem Renault Twingo einer 26-jährigen Fahrerin aus Horn-Bad Meinberg, die mit ihrer 2-jährigen Tochter auf der Bad Meinberger Straße in Richtung Detmold unterwegs war. Die Renault-Fahrerin wurde leicht verletzt, während der LKW-Fahrer und die 2-Jährige unverletzt blieben. Der Gesamtschaden wird auf 5.500 Euro geschätzt. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat unter der Telefonnummer 052316090 zu melden.

