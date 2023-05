Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Pivitsheide. Eigentümer von Fahrrad gesucht.

Lippe (ots)

Ein Detmolder meldete der Polizei am Montagmorgen (08.05.2023) ein herrenloses Fahrrad, das er unverschlossen auf seinem Grundstück in der Stoddartstraße entdeckte. Das grüne Damen-Hollandrad wurde sichergestellt und die Polizei sucht nun nach der Eigentümerin oder dem Eigentümer. Das Rad hat eine Blumenranke am Lenker, eine Klingel mit Totenkopfmotiv und ist vorne mit einer Holzkiste als Fahrradkorb ausgestattet. Hinweise darauf, wem das Rad gehört, richten Sie bitte unter der Rufnummer 05231 6090 an das Kriminalkommissariat 2.

