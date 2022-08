Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: mehrere Körperverletzungen

Meiningen (ots)

Am Freitagabend kam es in der Meininger Innenstadt zwischen 19:00 und 21:00 Uhr zu mehreren leichten Körperverletzungen in einer Gruppen von Jugendlichen und Heranwachsenden. Zunächst schlug ein 18jähriger einen 22jährigen einmal mit der Faust, wodurch Verletzungen an den Fingern entstanden und eine Brille zu Bruch ging. Gegen 21:00 Uhr gerieten Teile dieser Gruppierung erneut in Streit. Dabei schlug eine 15jährige eine 14jährige einmal mit der Faust ins Gesicht. Die 14jährige erlitt dadurch ein Hämatom am Auge und musste kurz medizinisch versorgt werden.

