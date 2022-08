Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Kennzeichen entwendet

Römhild (ots)

Am Donnerstag, in der Zeit von 13:00 Uhr bis 13:15 Uhr, parkte ein 16 Jähriger aus Römhild sein Kleinkraftrad Simson auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der der Mendhäuser Straße in Römhild. Während er im Geschäft zum Einkaufen war wurde vom Moped die Kennzeichentafel 523VLS entwendet. Erst am Folgetag stellte der junge Mann das Fehlen des Kennzeichens fest und erstattet Anzeige.

