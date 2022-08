Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Getankt aber nicht bezahlt

Hildburghausen (ots)

Am Morgen des Freitags, 05.08.2022, betankten zwei junge Männer eines polnischen Renault Twingo an einer Tankstelle in Hildburghausen, Römhilder Straße, ihr Fahrzeug. Nachdem der Tankvorgang beendet war schoben die zwei den Pkw an und verließen die Tankstelle ohne zu bezahlen. Sie entwendeten ca. 30 Liter Diesel im Wert von 57,00 EUR.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell