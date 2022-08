Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Tödlicher Arbeitsunfall

Merkers (ots)

Freitagvormittag (05.08.2022) ereignete sich in einer Firma in der Zufahrtstraße in Merkers ein tragischer Arbeitsunfall. Während der Arbeiten unter Tage verstarb auf tragische Weise ein 61-jähriger Mann. Ein 29-Jähriger, der ebenfalls in diesem Bereich mit Arbeiten beschäftigt war, wurde schwerst verletzt und mit mit dem Rettungshubschrauber nach Jena ins Krankenhaus gebracht. Die Kriminalpolizei und das Thüringer Landesbergbauamt haben die Ermittlungen zum Unfallhergang übernommen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell