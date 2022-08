Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Zigarettenautomat geknackt

Erbenhausen (ots)

Zwei bislang unbekannte Männer, einer hell und einer dunkel gekleidet, brachen Freitagnacht (05.08.2022) gegen 02:00 Uhr einen Zigarettenautomaten in der Reichenhäuser Straße in Erbenhausen auf. Eine Zeugin hörte Geräusche und als sie mit einer Taschenlampe nachsah, bemerkte sie, dass die beiden Männer in Richtung Schafstall flüchteten. Die Täter, die sich in einer Fremdsprache miteinander unterhielten, nahmen Bargeld und Zigaretten in unbekannter Höhe mit. Während der Anzeigenaufnahme meldete sich eine weitere Zeugin, die Hinweise auf einen bislang unbekannten PKW geben konnte. Dieser fuhr vom Schafstall in Richtung Dorfmitte davon. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell