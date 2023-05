Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Radfahrer missachtet "rechts vor links".

Lippe (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagnachmittag (11.05.2023) im Kreuzungsbereich Rosenstraße/Diekmannstraße stießen ein Radfahrer und eine Autofahrerin zusammen. Ein 21-Jähriger aus Blomberg war gegen 16:45 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Rosenstraße in aufsteigender Richtung unterwegs. An der Kreuzung kam eine 49-Jährige aus Heinsen (Holzminden/Niedersachsen) mit ihrem Opel Corsa von rechts aus der Diekmannstraße, um nach rechts in die Rosenstraße einzubiegen. Der Blomberger missachtete nach jetzigen Erkenntnissen die "Rechts vor links"-Vorfahrt der Frau, prallte gegen das Auto und stürzte auf die Fahrbahn. Dabei wurde er leicht verletzt, ein Rettungswagen brachte ihn anschließend ins Klinikum. Am Rad und am Opel entstand geringer Sachschaden. Wer Hinweise zum Verkehrsunfall geben kann, meldet sich bitte beim Verkehrskommissariat unter der Rufnummer 05231 6090.

