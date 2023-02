POL-SU: 18-Jähriger Leichtkraftradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Troisdorf (ots) - Am Freitagmorgen (24. Februar 2023) entdeckte der Besitzer einer Schuhmacherei den Einbruch in sein Geschäft in der Alte Poststraße in Troisdorf. Das Ladenlokal war am Vorabend gegen 18:00 Uhr verschlossen worden. Vermutlich verschafften sich unbekannte Täter in der Nacht oder am frühen Morgen durch gewaltsames Entfernen des Schlosses Zugang zu der Schuhmacherei. Anschließend flüchteten die Täter mit entwendetem Bargeld vom Tatort. Wer etwas ...

