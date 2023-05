Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Varel (ots)

Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr befuhr eine 62-Jährige mit einem zweisitzigen Elektromobil gemeinsam mit ihrem 75-Jährigen Begleiter die Straße Am Hafen. Hier kam sie aus ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, wo das Fahrzeug in einen wasserführenden Graben stürzte. Die beiden Insassen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Neben einem Rettungswagen war auch die FFW Varel zur Bergung des Fahrzeuges und der Verletzten eingesetzt.

