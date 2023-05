Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pressemeldungen der Polizei Jever 26.05.-28.05.2023

Wilhelmshaven (ots)

Straßenlaterne in Brand geraten Am 26.05.2023, gegen 22:30 Uhr, gerät eine Straßenlaterne am Nord Frost-Ring, in Schortens, in Brand. Vor Ort kann durch die eingesetzten Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr festgestellt werden, dass die Kunststoffabdeckung des Leuchtmittels aufgrund eines vermutlich technischen Defektes Feuer gefangen hat. Das Feuer wurde gelöscht und der zuständige Bauhof in Kenntnis gesetzt. Älterer Herr wohlbehalten nach Hause gebracht Am 28.05.2023, gegen 06:00 Uhr, fällt einer aufmerksamen Pflegedienstmitarbeiterin ein älterer Herr in Hooksiel auf, welcher nur mit einem Handtuch bekleidet, durch den Ort irrt. Der ältere Herr, der zunächst nur seinen Namen angeben kann, aber ansonsten recht derangiert wirkt, wird in die Obhut der eingesetzten Beamten übergeben. Trotz intensiver Recherche kann zunächst nicht geklärt werden, wo der Mann wohnhaft ist. Erst als die eingesetzten Beamten mit dem Herren zufällig an seinem Haus vorbeifahren, kann er sich erinnern und in die Obhut seiner Familie übergeben werden. Vandalismus am Unterfeuer in Schillig Am 27.05.2023, gegen 01:40 Uhr, erklettern mehrere Personen im Alter zwischen 20 und 25 Jahren das auf dem Campingplatz in Schillig befindliche Unterfeuer. Das Bauwerk ist dauerhaft für Besucherverkehr gesperrt, so dass die dort im Urlaub befindlichen Personen sich unter Umgehung der eigentlichen Aufstiegsmöglichkeit Zutritt verschaffen mussten. Hierbei wurde eine Metallstrebe beschädigt. Auf Ansprache des vor Ort befindlichen Sicherheitsdienstes wurde zunächst nicht reagiert, so dass die Polizei hinzugezogen werden musste. Die Personengruppe hatte sich zunächst vor Eintreffen der eingesetzten Beamten entfernt, konnte aber im Nahbereich festgestellt werden.

