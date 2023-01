POL-HI: Wohnungseinbruch in Itzum - Polizei sucht Zeugen

Hildesheim (ots) - Sarstedt - (Neu) Am Mittwoch, dem 25.01.2023, kam es in der Zeit zwischen 07:35 Uhr bis 17:02 Uhr, in Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer ist mit seinem Fahrzeug auf dem Firmengelände, einer in der Wiedemannstraße 6 ansässigen Firma, gefahren. Hierbei touchierte er einen schwarzen Pkw VW, welcher auf dem ...

mehr