POL-HI: Versuchter Einbruch in Holler Wohnhaus - Wer hat etwas beobachtet?

Hildesheim (ots) - Duingen (vos) - In der Nacht von Dienstag, 25.01.2023, auf Mittwoch, 26.01.2023, versuchten gegen 1.40 Uhr mehrere Personen gewaltsam in die Räume eines Getränkemarkts in der Triftstraße in Duingen einzudringen. Mit einer Gehwegplatte zerstörten sie den Glaseinsatz der Eingangstür und lösten dabei die Alarmanlage aus, die sie anschließend wohl in die Flucht schlug. Zeugen, die verdächtige ...

