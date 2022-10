Polizeipräsidium Trier

POL-PPTR: Polizeipräsidium Trier beteiligt sich am 5. länderübergreifendem Sicherheitsaktionstag

Trier/Region (ots)

Am Dienstag, dem 11 Oktober, führten Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Trier an zahlreichen Örtlichkeiten mobile und stationäre Kontrollen und Präventionsmaßnahmen durch. Im Fokus der Maßnahmen stand die Bekämpfung von Straftaten im öffentlichen Raum.

In Trier und Idar-Oberstein führten Beamtinnen und Beamte Beratungs- und Präventionsgespräche mit Bürgerinnen und Bürgern. Gleichzeitig informierten sie eine Vielzahl von Fahrzeugbesitzerinnen und -besitzern durch Benachrichtigungen an ihren Fahrzeugen über den Schutz vor Fahrzeugaufbrüchen und Diebstählen.

An der A 60, Parkplatz Nimstal West, richteten die Kräfte in Kooperation mit der Bundespolizei eine stationäre Großkontrollstelle ein, an welcher sich auch der Zoll, die Polizeien aus den Nachbarländern Belgien und Luxemburg, sowie die Securitiy Police der US Airbase Spangdahlem beteiligten.

Bei allen durchgeführten Maßnahmen stellten die Beamtinnen und Beamten knapp 40 Straftaten sowie diverse Ordnungswidrigkeiten fest und leiteten entsprechende Verfahren, unter anderem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Verstößen gegen das Aufenthaltsgesetz, ein. Unter den knapp 450 kontrollierten Personen befanden sich fünf mit Haftbefehl gesuchte.

Original-Content von: Polizeipräsidium Trier, übermittelt durch news aktuell