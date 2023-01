Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt- Verkehrsunfallflucht

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Sarstedt - (Neu) Am Mittwoch, dem 25.01.2023, kam es in der Zeit zwischen 07:35 Uhr bis 17:02 Uhr, in Sarstedt zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein unbekannter Fahrzeugführer ist mit seinem Fahrzeug auf dem Firmengelände, einer in der Wiedemannstraße 6 ansässigen Firma, gefahren. Hierbei touchierte er einen schwarzen Pkw VW, welcher auf dem Firmengelände abgeparkt war, am Heck und beschädigte dies. Der Fahrzeugführer entfernte sich anschließend vom Unfallort ohne den Pflichten eines Fahrzeugführers nach Verkehrsunfall nachzukommen. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt unter der Telefonnummer 05066/985-0 in Verbindung zu setzen.

